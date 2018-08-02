Bakan: ABD'de bir malımız var; FETÖ
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ve PKK ile bağlantısı nedeniyle Türkiye'de yargılanan Brunson ile ilgili gerilen ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter üzerinden yaptırım kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu "Amerika’da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." yorumunu yaptı.
NTV
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