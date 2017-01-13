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Bakan: ABD konusunda Rusya ile anlaştık

Bakan: ABD konusunda Rusya ile anlaştık.13506
  • Giriş : 13.01.2017 / 11:16:00

Türkiye ve Rusya ile ilgili açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi.

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Suriye için Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri'nin de davet edilmesi konusunda Rusya ve Türkiye anlaştı.

Konuya ilişkin Cenevre'de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmelere kesinlikle katılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "ABD de kesinlikle davet edilmelidir. Rusya ile bu konuda mutabıkız" dedi.

Suriye sorununun çözülmesi için Astana'da gerçekleştirilecek zirve, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde düzenlenecek. Türkiye ve Rusya geçen ay ABD'nin dahil olmadığı bir girişimle Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamıştı.

DAVETİYELER HAFTAYA GÖNDERİLECEK

Bakan Çavuşoğlu, Astana'daki görüşmelerle ilgili davetiyelerin gelecek hafta gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

AFP, Çavuşoğlu'nun şu sözlerini aktardı:

"Kimse ABD'nin rolünü gözardı edemez. Bu, Türkiye'nin ilkeli duruşudur... Katkı sağlayan ya da sağlayabilecek olan, herkes orada olmalı. Ama sadece aile fotoğrafında olmak için değil. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

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