Bakan: ABD, PYD'yi kendine partner seçti
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerika'nın Suriye politikası hakkında eleştirilerde bulundu. Işık, Amerika'nın PYD ile işbirliği yaptığını söyledi.
İzmir saldırısına da değinen Bakan, saldırı ile ilgili teknik bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını bildirdi.
İZMİR SALDIRISI: Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Reina'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye'nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sankinöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK'yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.
REİNA SALDIRISI: Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist sözkonusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonlece yapılmış, planlanmış bir terör eylemi.
TERÖRÜN KAYNAĞI: ABD, DEAŞ'la mücadele edeceğim diye, PYD'yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK'nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK'nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ'la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ'tan çıkıyor
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