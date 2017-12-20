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Bakan: ABD yalnız kalmıştır

Bakan: ABD yalnız kalmıştır.12623
  • Giriş : 20.12.2017 / 11:17:00

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD ile ilgili sert sözler sarfetti.

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İsrail'in Kudüs kararını ilk tanıyan ülke olan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği kararla tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri'ne hükümetten tepki geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,"ABD, Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması  konusunda tek başına kalmıştır, yalnızdır. Bütün dünya karşısındadır, Amerika  tektir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü  İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının BM'ye taşınmasına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından  gündeme getirilen ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının  geri çekilmesine yönelik tasarının 15 üyeli BMGK'da sadece ABD tarafından veto  edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, 14 ülkenin ABD'nin kararına karşı durmasının çok  farklı yönleri olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin BMGK üyelerinin bu duruşuyla yalnızlaştığını vurgulayan  Kurtulmuş, "Buradaki en temel, en önemli sonuç şu, ABD, Kudüs'ün İsrail'in  başkenti yapılması konusunda tek başına kalmıştır, yalnızdır. Bütün dünya  karşısındadır, Amerika tektir. Başından beri şunu söylüyoruz, siyonistlerin  ipiyle kuyuya inenler o kuyudan çıkamazlar. Sayın Trump içeride desteğini  arttırabilmek için siyonistlerin ipiyle bir kuyuya indi, hadi çıksın bakalım  şimdi o kuyudan, çıkabilirse..." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarafından her zaman dile getirilen "Dünya 5'ten büyüktür."  görüşüne işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca Filistin davasında da, başka meselelerde de öyle oldu;  BMGK'de bir dayısı, arkası olan istediği kadar zulmedebiliyor, ülkeleri işgal  ediyor. Halkının üzerine sarin, sinir gazları atıyor. Dünya kınıyor ama 'Hadi gel  Birleşmiş Milletler olarak durdur' dediğin zaman ya Amerika ya Rusya ya da  başkası veto ediyor. Dolayısıyla zalimin yaptığı zulüm yanına kar kalıyor. Niye?  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir tane dayısı olan istediği şekilde  hareket edebiliyor.

Dolayısıyla bunun ne kadar yanlış bir sistem olduğunu hep söylüyoruz,  'Dünya 5'ten büyüktür' diye Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde avazımız çıktığı  kadar bağırmamızın ana sebebi budur. Ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya  çıktı."

Numan Kurtulmuş, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının  geri çekilmesine yönelik tasarının ABD'nin vetosuyla reddedilmesinin bir  karşılığı olmadığının altını çizdi.

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda perşembe günü yapılacak oylamada  ümit ediyoruz ki üçte iki çoğunluktan fazlasıyla Amerika'nın bu kararının  aleyhine bir karar çıkacaktır ve Amerika bir kere daha yalnızlaşacaktır." diyen  Kurtulmuş, "Bu kararın uygulanma imkanı var mı? Yok ama kayıtlara geçecek ve  bundan sonra ümit ediyorum, belki bu kararların üçüncü bir etkisi olarak, birçok  ülke Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edecektir. "  değerlendirmesini yaptı.

"Her şerde bir hayır vardır" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, "Sayın  Trump'ın gerçekten hiç de hayır olmayan bu kararı sonunda bir hayır doğurmuş  olacaktır. Dünyada Filistin davasına çok ciddi şekilde bir sahiplenme olacaktır."  açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, ABD'nin kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk  andan itibaren bu meseleye hiç tereddüt etmeden sahip çıktığını ve İslam  İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) İstanbul'da topladığını anımsattı. İİT Olağanüstü  Zirvesi'ne ülkelerden çok güçlü bir katılım olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu  katılımın çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Soğuk Savaş döneminde, siyasetlerinin çok farklı olmasına karşın, hem  ABD hem de Rusya yanlısı ülkelerin dış politikalarında bir numaralı meselenin  Filistin davası olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu süreçten sonra özellikle ABD'nin  Irak'ı işgaliyle birlikte İslam ülkelerinin liderlerinin Filistin'e olan  ilgisinin sıfırlandığını belirtti.

Kurtulmuş, "Yıllardır neredeyse Filistin davasıyla ilgili hiçbir  ülkeden ses çıkmıyordu. Allah'a çok şükür İstanbul'daki zirve bu anlamda da  tarihi bir zirvedir. Zaten İstanbul Zirvesi'ndeki o inisiyatif olduğu için BMGK  toplanmıştır. O inisiyatif olduğu için şimdi de Genel Kurul toplanacaktır.  Böylece İslam ülkeleri arasında geleneksel olarak 'otur-toplan-konuş-dağıl' devri  de kapanmış oluyor. Oturdular, konuştular, karar aldılar ve sonuçlarını inşallah  uygulayacaklar." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Filistin davasının bundan sonra çok  güçlü bir şekilde sahiplenileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren diyoruz, Amerika'nın aldığı bu karar uygulanamaz  bir karardır. Haydi buyrun uygulayın bakalım. Amerika Birleşik Devletleri  istiyorsa tek başına Kudüs'te büyükelçilik açsın. Bütün dünya bunu tanımadığını  ortaya koymuştur. Bundan sonra da koyacaktır ve Amerika yalnızlaşmaya devam  edecektir."

TRT

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