Bakan: ABD yalnız kalmıştır
İsrail'in Kudüs kararını ilk tanıyan ülke olan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği kararla tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri'ne hükümetten tepki geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,"ABD, Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması konusunda tek başına kalmıştır, yalnızdır. Bütün dünya karşısındadır, Amerika tektir." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının BM'ye taşınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından gündeme getirilen ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının geri çekilmesine yönelik tasarının 15 üyeli BMGK'da sadece ABD tarafından veto edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, 14 ülkenin ABD'nin kararına karşı durmasının çok farklı yönleri olduğuna dikkati çekti.
ABD'nin BMGK üyelerinin bu duruşuyla yalnızlaştığını vurgulayan Kurtulmuş, "Buradaki en temel, en önemli sonuç şu, ABD, Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması konusunda tek başına kalmıştır, yalnızdır. Bütün dünya karşısındadır, Amerika tektir. Başından beri şunu söylüyoruz, siyonistlerin ipiyle kuyuya inenler o kuyudan çıkamazlar. Sayın Trump içeride desteğini arttırabilmek için siyonistlerin ipiyle bir kuyuya indi, hadi çıksın bakalım şimdi o kuyudan, çıkabilirse..." ifadelerini kullandı.
Türkiye tarafından her zaman dile getirilen "Dünya 5'ten büyüktür." görüşüne işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıllarca Filistin davasında da, başka meselelerde de öyle oldu; BMGK'de bir dayısı, arkası olan istediği kadar zulmedebiliyor, ülkeleri işgal ediyor. Halkının üzerine sarin, sinir gazları atıyor. Dünya kınıyor ama 'Hadi gel Birleşmiş Milletler olarak durdur' dediğin zaman ya Amerika ya Rusya ya da başkası veto ediyor. Dolayısıyla zalimin yaptığı zulüm yanına kar kalıyor. Niye? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir tane dayısı olan istediği şekilde hareket edebiliyor.
Dolayısıyla bunun ne kadar yanlış bir sistem olduğunu hep söylüyoruz, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde avazımız çıktığı kadar bağırmamızın ana sebebi budur. Ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı."
Numan Kurtulmuş, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının geri çekilmesine yönelik tasarının ABD'nin vetosuyla reddedilmesinin bir karşılığı olmadığının altını çizdi.
"Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda perşembe günü yapılacak oylamada ümit ediyoruz ki üçte iki çoğunluktan fazlasıyla Amerika'nın bu kararının aleyhine bir karar çıkacaktır ve Amerika bir kere daha yalnızlaşacaktır." diyen Kurtulmuş, "Bu kararın uygulanma imkanı var mı? Yok ama kayıtlara geçecek ve bundan sonra ümit ediyorum, belki bu kararların üçüncü bir etkisi olarak, birçok ülke Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edecektir. " değerlendirmesini yaptı.
"Her şerde bir hayır vardır" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, "Sayın Trump'ın gerçekten hiç de hayır olmayan bu kararı sonunda bir hayır doğurmuş olacaktır. Dünyada Filistin davasına çok ciddi şekilde bir sahiplenme olacaktır." açıklamasında bulundu.
Kurtulmuş, ABD'nin kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren bu meseleye hiç tereddüt etmeden sahip çıktığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) İstanbul'da topladığını anımsattı. İİT Olağanüstü Zirvesi'ne ülkelerden çok güçlü bir katılım olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu katılımın çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.
Soğuk Savaş döneminde, siyasetlerinin çok farklı olmasına karşın, hem ABD hem de Rusya yanlısı ülkelerin dış politikalarında bir numaralı meselenin Filistin davası olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu süreçten sonra özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte İslam ülkelerinin liderlerinin Filistin'e olan ilgisinin sıfırlandığını belirtti.
Kurtulmuş, "Yıllardır neredeyse Filistin davasıyla ilgili hiçbir ülkeden ses çıkmıyordu. Allah'a çok şükür İstanbul'daki zirve bu anlamda da tarihi bir zirvedir. Zaten İstanbul Zirvesi'ndeki o inisiyatif olduğu için BMGK toplanmıştır. O inisiyatif olduğu için şimdi de Genel Kurul toplanacaktır. Böylece İslam ülkeleri arasında geleneksel olarak 'otur-toplan-konuş-dağıl' devri de kapanmış oluyor. Oturdular, konuştular, karar aldılar ve sonuçlarını inşallah uygulayacaklar." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Filistin davasının bundan sonra çok güçlü bir şekilde sahiplenileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk andan itibaren diyoruz, Amerika'nın aldığı bu karar uygulanamaz bir karardır. Haydi buyrun uygulayın bakalım. Amerika Birleşik Devletleri istiyorsa tek başına Kudüs'te büyükelçilik açsın. Bütün dünya bunu tanımadığını ortaya koymuştur. Bundan sonra da koyacaktır ve Amerika yalnızlaşmaya devam edecektir."
TRT
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