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Bakan açıkladı: 500'ü öldürüldü

Bakan açıkladı: 500'ü öldürüldü.15396
  • Giriş : 09.06.2018 / 10:18:00

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2018'in ilk günlerinden bu yana Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 500'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyinde yaptığımız operasyonlarda 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kökten temizlemek için ne yapılması gerekiyorsa şu anda o yapılıyor ve sonuna kadar da gideceğiz" dedi. Cankili, Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetlerinin birlikte yapacağını da açıkladı.

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