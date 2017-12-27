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Bakan açıkladı! Anlaşma sağlandı

Bakan açıkladı! Anlaşma sağlandı.15853
  • Giriş : 27.12.2017 / 16:11:00
  • Güncelleme : 27.12.2017 / 17:32:35

Rusya'nın ardından Ankara'dan da S-400 ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Rusya'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından bir haber de Ankara'dan geldi. Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak olan S-400 füze sistemleri konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

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