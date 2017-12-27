Bakan açıkladı! Anlaşma sağlandı
Rusya'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından bir haber de Ankara'dan geldi. Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak olan S-400 füze sistemleri konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
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