Bakan açıkladı! Bayramda ücretsiz!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını belirtti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.
"Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak" diyen Arslan, yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarını belirtti.
Vatandaşlara da uyarıda bulunan Arslan, "Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum" diye konuştu.
NTV
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