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Bakan açıkladı! Bunu yapanın borcu silinecek

Bakan açıkladı! Bunu yapanın borcu silinecek.20838
  • Giriş : 26.03.2018 / 12:45:00

Bakan Sarıeroğlu, GSS ile ilgili vatandaşlara güzel haberi verdi.

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Sepet Beşik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara müjdeli haberi verdi. Sarıeroğlu, 2 Nisan'a kadar teste girip geliri az çıkanların borcunun silineceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gelir testine girenlerin Genel Sağlık Sigortası borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi. GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim borçları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı.

1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı. Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.

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