Bakan açıkladı: Çiftlik Bank gibi 11 girişim var
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, gündeme bomba gibi düşen Çiftlikbank skanadalı ile ilgili açıklama yaptı. Tüfenkçi, Çiftlik Bank benzeri 11 girişimin daha olduğunu belirtti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye kamuoyunda günlerdir tartışılan Çiftlik Bank ve Uber - taksici gerilimiyle ilgili konuştu. Tüfenkci, Çiftlik Bank benzeri 11 girişimin olduğunu ve incelemenin sürdüğünü söyledi. Bakan Tüfenkci, Uber gerilimiyle ilgili olarak da Uber temsilcileriyle taksicileri aynı masada buluşturacak...
ÇiftlikBank’a ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve konunun Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiğini anımsatan Tüfenkci, benzer 11 girişim daha olduğunu ve incelemesinin ise kısa zamanda biteceğini söyledi. “Kara para aklama yönünden de MASAK’ın inceleme yapması için müfettişlerimizin talepleri var” diyen Tüfenkci, vatandaşa da şu uyarıda bulundu:
Bakan Tüfenkci: Çiftlik Bank gibi 11 girişim daha var“Sanal âlemde kâr vaat ediyor. Neye göre ettiğine vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Karşılığında bir teminat var mı, mal var mı? Vatandaşlarımızın hayatın olağan akışı, ticaretin genel seyri dışında büyük kâr vaat ederek toplanan paralara, ticarete her zaman şüpheyle yaklaşmaları gerekir. Şüphelendiklerinde de şikâyette bulunmalarını istiyoruz.”
HÜRRİYET
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