Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak geldi!
Kurban Bayramı hazırlıkları hakkında açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dişi düve kesimine yasak getirildiğini belirtti.
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Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklama yaptı.
Bayram tatilinde 4,1 milyarlık kart harcaması!
Ramazan Bayramı tatilinde kredi kartından yapılan harcamalar 4 milyar lirayı aştı.
Borsadan bayram dönüşü rekor!
Borsa İstanbul rekor tazelemeye devam ediyor. Bayram dönüşü bir kez daha rekor kırıldı.