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Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak geldi!

Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak geldi!.12836
  • Giriş : 05.07.2017 / 13:15:00

Bakan Çelik, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kurban Bayramı hazırlıkları hakkında açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dişi düve kesimine yasak getirildiğini belirtti.

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