Facebook Twitter Rss

Bakan açıkladı! Hepsi internetten yapılacak

Bakan açıkladı! Hepsi internetten yapılacak.13802
  • Giriş : 28.02.2018 / 12:49:00

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarına dair açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Ağbal, mükelleflerin internet üzerinden vergi borcunu ödeyebileceğini, uzlaşma talebinde bulunulabileceğini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından yerine getirilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, rapor gibi belgelerin elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin esasları belirledi.

Buna göre, internet üzerinden yapılacak işlemler için gerçek kişiler adına, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri oluşturulacak. İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, sistem üzerinden istenen bilgileri girerek şifre alabilecekler.

İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla; borç ödeme yanı sıra uzlaşma talebinde bulunulması, mükellefiyet durum yazısı alınması, özelge talep edilmesi, işe başlama bildiriminde bulunulması, tecil talebi yanı sıra genel dilekçeler de verilebilecek.

Elektronik ortamda verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin, hukuki sonuçları itibarıyla kağıt ortamında verilenlerle farkı olmayacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak, 2018 sonunda vergi dairesinde gerçekleşen tüm işlemlerin internetten yapılabiliyor olacağı bilgisini paylaştı.

TRT

Başbakan: Erbakan'ın hayalini gerçekleştirdik

İstanbul Valisi'nden kar tatili açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

e-devlet üzerinden Fatiha

e-devlet üzerinden Fatiha

Sivas Belediyesi tarafından yapılan bir uygulama, e-devlet uygulamasının yoğun kullanılmasına sebep

Doğu Ekspresi'nde 1 vagon kaçak göçmen!

Doğu Ekspresi'nde 1 vagon kaçak göçmen!

Doğu Ekspresi treninde 1 vagon kaçak göçmen yakalandı.

 

YKS kılavuzu açıklandı

YKS kılavuzu açıklandı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu yayımladı.

Kuru yük gemisinde patlama meydana geldi

Kuru yük gemisinde patlama meydana geldi

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği öğrenildi.

 

Sağlık Bakanı'ndan istifa açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan istifa açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, basında çıkan iddialara yanıt verdi.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya