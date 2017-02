Bakan açıkladı! İndirim yolda!

Müjdeli haber geldi. Vergisini zamanında ödeyen ve geçmişe dönük vrgisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere indirim geliyor. Konuya ilişkin ayrınlı bilgileri Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı.Maliye Bakanı Ağbal: "Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettiğimiz mükelleflere bu (indirim) imkanı getireceğiz. İndirim oranında genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz. 31 Ocak itibarıyla yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1 milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam" açıklamasında bulundu.Ağbal, yaptığı açıklamada, hükümet olarak vergi borçlarının zamanında tahsil edilmesi konusunda azami derecede gayret gösterdiklerini, mükelleflerin de bu anlamda bir çaba içinde olduklarını belirtti.Vergisini zamanında ödeyemeyen vatandaşlara imkan sağlamak için de yeniden yapılandırma kanunları çıkardıklarını anımsatan Ağbal, bu kanunların ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde doğru tercihler olduğunu söyledi.Ağbal, "Vergi mükellefi kazanıyor, gelip o kazandığının bir kısmını bizimle paylaşıyor. Ama diğer taraftan ödeme gücü olan, bunu zamanında ödeyen mükellef de diyor ki 'Geçmişe dönük ödeme performansımız iyiyse, bize de bir imkan sağlayın'. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Vergisinde süresinde ödeyemeyen suçlu olmadığı gibi, vergisini süresinde ödeyen vatandaşa da böyle bir kolaylığın sağlanması doğru bir talep." ifadelerini kullandı.Maliye Bakanlığı olarak bu talebi dikkate alarak bir çalışma yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu düzenlemenin kapsamına hangi mükellefler girmeli, hangi şartları ortaya koymalıyız, burada sağlanacak vergi indirimi oranı ne olmalı? Bu bir hesap kitap işi. Maliye olarak bir vergiden vazgeçeceksen, tabii ki bütçenin iki yakasını da düşünmek suretiyle bir çalışma yapmamız lazım." diye konuştu.Burada dikkat ettikleri bir takım konular olduğuna işaret eden Ağbal, çok büyük ölçekli kurumsal işletmeler, finans sektöründe yer alan işletmeler bulunduğunu, özellikle kurumsallaşmanın ve faaliyet türünün stratejik olduğu alanlarda bu tür düzenlemenin yapılmasının şu an bir ihtiyaç olarak durmadığını söyledi.Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, ödeme performansı konusunda veya vergilerini süresinde ödedikleri zaman teşvik eden bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Ağbal, yapılan çalışmadan olabildiğince KOBİ'lerin yararlanmasını öngördüklerini ifade etti.Ağbal, düzenleme kapsamında mükellefin, yararlandığı dönem itibarıyla geçmişe dönük borcu olmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti:"Yani belli bir süre 3 yıl olur 5 yıl olur, bizim tercihimiz 3 yıl. Geçmiş 3 yıl her beyannamesini süresinde vermiş, her beyannamesini süresinde ödemiş. Bazen 3-5 bin lira küçük rakamları arada bir kaçırırsınız, bunları dikkate almamak lazım. Beyannamelerin düzenli olarak zamanında verilmiş olması, ödemelerin düzenli olarak zamanında yapılmış olması bir ölçüt olacak. Bu indirimden yararlanılacak dönem itibarıyla herhangi bir vergi borcu olmayacak. Burada şuna da dikkat ediyoruz, bu indirimi vereceğimiz mükellefimiz sadece vergisini zamanında ödeyen kişi olmasın aynı zamanda geçmişe yönelik vergisini de eksik ödememiş olsun. Burada bizim belirlediğimiz ölçütlerden biri geçmişte herhangi bir şekilde mesela 3 yıllık süreçte geçmişe dönük herhangi bir şekilde bir vergi incelemesi sonunda bir vergi tarh edilmemiş olması gerekiyor."Ağbal, vergisini zamanında ödeyen ve geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini tespit ettikleri mükelleflere bu imkanı getireceklerini bildirdi.Maliye Bakanı Ağbal, "İndirim oranı konusunda genellikle yüzde 5 şeklinde bir beklenti var, bu oran da olabilir. Bunu farklı senaryolar altında, farklı mükellef grupları itibarıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Yasal düzenlemenin çerçevesinin hemen hemen belli olduğunu anlatan Ağbal, oran konusunda Maliye Bakanlığı olarak çalışmalarını tamamladıklarını, bunu Bakanlar Kuruluna götüreceklerini kaydetti. Ağbal, "Şartlar konusundaki çalışmamızı Bakanlar Kuruluna arz edeceğiz, indirim oranına orada karar vereceğiz." şeklinde konuştu.Söz konusu düzenlemenin gelecek dönemde vergi ödeme performansını da yukarı çekeceğini belirten Ağbal, "Çünkü mükellef bilecek ki ben vergimi tam ve zamanında ödersem, böyle bir indirim alacağım. O zaman ne olacak? Ödemelerini yaparken, vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken daha dikkat edecek. Sonuçta millet olarak hep beraber kazanmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Maliye Bakanlığının indirimde yüzde 5 oranını makul bulup bulmadığının sorulmasına üzerine de Ağbal, "Bu olabilir, yani kapsama bağlı olarak. Bizim tercihimiz KOBİ'lerin bu düzenlemeden yararlanması. Böyle bir çerçeve oluşturduğumuz takdirde, geçmişin istatistiklerine dikkat ettiğimizde, vergisini tam ödeyen, vergisel yükümlülüklerini tam yerine getiren mükellefler bakımından yüzde 5'lik bir oran belirlenmesi 'olabilir' gözüküyor şu anda. Ama bunlar tabi Bakanlar Kurulumuzun kararına bağlı." dedi.Yeniden yapılandırmaya da değinen Ağbal, vatandaşın bu düzenlemeye büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Daha önce 2004 ve 2011 yıllarında da yeniden yapılandırma imkanları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, "O tarihlerdeki kanun çerçevesinde yapılan ilk tahsilatlarla bunu karşılaştırdığımız zaman, burada olağanüstü bir tahsilat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Ağbal, mevcut konjonktüre de dikkati çekerek, "31 Ocak 2017 tarihi itibarıyla, yeniden yapılandırmadan vergi, prim ve diğer alacaklar olarak 15,1 milyar lira tahsilat yaptık. Bu olağanüstü bir rakam." diye konuştu.Vatandaşların borcunu kapatmak istemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Ağbal, "torba yasa" ile getirilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik düzenlemelerin KOBİ'ler için büyük önem taşıdığını vurguladı. 