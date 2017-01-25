Bakan açıkladı: Serbest geçiş başlayacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sisteminin olduğunu hatırlatarak aynı uygulamanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hayata geçirileceğini belirtti.
Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız" dedi.
Arslan, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul projesinde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik" diye konuştu.
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