Bakan açıkladı! Sigara yasağı genişledi
Sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Bundan sonra restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı bölümlerinin buluduğu yerlerde de sigara içmek yasaklanacak.
Tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli çalışmalar yapılacağı haberi Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan geldi.
Yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31'den yüzde 26'lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çeken Akdağ, medya kampanyalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağını çok daha sıkı bir şekilde takip ederek tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.
"SİGARA PAKETLERİ KAPALI DOLAPLARDA BULUNDURULACAK"
"Bu dönemde iki iş daha yapacağız" diyen Bakan Akdağ, sigaranın marketlerde dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda bulundurulacağını, sigara paketlerinde markaların belli olmayacağını ve paketin her tarafında uyarılar yer alacağını aktardı.
"CAMI DAHİ OLSA KAPALI ALAN SAYILACAK"
Akdağ, tütünle mücadelenin kapsamının bu yıl içerisinde daha da genişletileceğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak."
MEVCUT UYGULAMADA YASAK OLAN YERLER
Mevcut uygulama kapsamında illere gönderilen 2015-2018 Tütünle Mücadele Eylem Planı'na göre, çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, yürüyüş yolları, spor yapılan aletli egzersiz alanlarında da sigara içilmesi yasaklandı.
Havaalanı, otobüs terminali, tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum ve kuruluşu gibi insanların yoğun olduğu yerlerin giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilmiyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının açık alanlarının sadece yüzde 30'unda sigara içilmesine izin veriliyor. Aynı kurumlarda sigara içme alanlarının giriş kapısının 10 metre uzağında olması gerekiyor.
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