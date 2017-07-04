Bakan açıkladı: Vekiller içinde Bylock'çu yok
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı programda 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın iletişim ağı olan Bylock kullanıcısı vekil olmadığını açıkladı.
Canikli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Toplumsal huzuru bozmuyorlarsa istedikleri kadar yürüsünler. Öyle anlaşılıyor ki sayın Berberoğlu bu bilgileri üreten kaynak değil. Ülkenin menfaati açısından o kaynağın tespit edilmesi gerekiyor. Esas adalet ülkeye zarar veren bu faaliyetin gerçek boyutlarıyla ortaya çıkarılmasıdır. Bu bakımdan yürüyüşün, işin perde arkasının çıkarılmasını maskelemek olduğu ortaya çıkıyor. O bilgiyi Enis Berberoğlu’na birileri verdi. Ve bu bilgiyi üretme kapasitesi olan, kaynağın FETÖ olduğunu biliyoruz. O kaynağın ortaya çıkarılması mı engellenmek isteniyor? Biraz daha eşeleyince Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatsız edecek bazı bilgiler mi var? Öyle demek istemiyorum ama olayları özü itibarıyla değerlendirdiğinizde sizi buralara götürüyor.
Kılıçdaroğlu’nun politikalarında terör örgütlerine yakınlık vardır. CHP’lilerin teröristlerin cenazelerinde nasıl gözyaşı döktüğü biliniyor herkes tarafından Sayın Kılıçdaroğlu’nun sadece sokaklar değil meclisi teröRize edecek talimatlar verdiğine şahit olduk.
TÜRKİYE’DE HALEN BİR DARBE TEHLİKESİ VAR MI?
FETÖ terör örgütü tamamen bitirilemedi. Bilinenlerin hepsini tasfiye ettik. Ama bu örgütün çok başarılı bir şekilde uyguladığı kendisini gizleme yeteneği var.
Hiçbir iz bırakmayan kripto elemanlar yerleştirmişler.
Şu anda tüm aktif milletvekilleri için muhalefet milletvekilleri için de söylüyorum, söylüyorum Bylock kullanan hiç kimse tespit edilmemiştir. Bugün itibariyle milletvekili ve bakanlar da dahil aktif olarak bylock kullanan yok. İddia edenler varsa bilgileri paylaşsınlar. Biz de memnun oluruz. Şu ana kadar 300’den fazla FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilmişlerdir. Bu gerçekten çok tehlikeli bir örgüt. Kriptoların olduğunu biliyoruz…
KRİTİK NOKTALARDA KRİPTO İSİMLER OLABİLECEĞİNİ Mİ SÖYLÜYORSUNUZ?
Evet olabilir. Ama bilmiyoruz kim olduklarını. Tespit ettikçe gereğini yapıyoruz.
AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DAHA ÖNCE ÇOK YAKINDI... ÖZELEŞTİRİ YAPIYOR MUSUNUZ BU KONUDA?
Hiçbir özeleştiri yapacak durum söz konusu değil. Başından beri bu karalılık ortaya konuldu. O noktada bir zafiyet olmadı, hiçbir tereddüt olmadı. Hiçbir işaret olmayan kişinin alnında yazmıyor FETÖ üyesi olduğu.
OHAL UZAYACAK MI BİR DÖNEM DAHA?
Kararı bakanlar kurulu veriyor. MGK tavsiye kararı alıyor. Karar oranın. Terör örgütlerinin saldırıları devam ediyor. Fransa’da 2 bomba patladı 2 yıl OHAL ilan ettiler. Bir takım başka güvenlik tehditleri de var Suriye ve Irak’tan kaynaklanan. Türkiye'ye yönelik tehditler devam ediyor.
DAR GELİRLİLER OTOMOBİL ALAMIYORUZ DİYORLAR…
Otomobilde lüks hale geldikçe, fiyat arttıkça vergileri yükseliyor. Orada tam adil bir vergileme söz konusu kesinlikle. Elbette adil çünkü artan oranlı. Lüks bir otomobilde vergi oranı çok daha yüksek oranlarda daha nispeten düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın talep ettiği otomobillerde vergi yükü çok daha düşük onlara kıyasla. O anlamda kesinlikle bir adalet söz konusudur.
HÜRRİYET
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