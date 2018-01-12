Bakan açıkladı! Yayla yasağı kaldırılıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yayla yasağı ve Türkiye'nin et ithalatı ile ilgili yaptığı açıklamasında en kısa sürede et ithal eden bir ülke haline geleceğimi belirtti.
Bakan Fakıbaba, yayla yasağına ilişkin "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığının askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve daha ucuz ürün alabilmek için kendilerine müracaatta bulunduklarını anlatan Fakıbaba, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Fakıbaba, protokolün uygulanmasıyla çiftçilere de çok büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisinden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden, Et ve Süt Kurumundan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak." diye konuştu.
Fakıbaba, bazı kışlalarda askerlerin zehirlenme vakalarına da değinerek, gıda sektöründe çok sanayileşmiş firmalar bulunduğunu ancak birisinin hatasının bütün firmaları etkilediğini kaydetti.
Bu bağlamda denetimleri artırdıklarının altını çizen Fakıbaba, Türkiye'de herkesin birbirini çok iyi kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.
Fakıbaba, bir işletmedeki hatanın diğerlerini de etkilemesi nedeniyle "Bütün işletmelerdeki gıdalar güvenli değildir" denilemeyeceğini vurgulayarak, zaman zaman bu tip örneklerin görüldüğünü ve onlara da gerekli cezaların verildiğini söyledi.
SABAH
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