Bakan açıkladı: Zeytin Dalı içi ödenek ayrıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında başarı ile yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu hakkında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, harekat için ödenek ayrıldığını bildirdi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz Afrin harekâtı olmadan evvel, 2018 yılı bütçesini hazırlarken her türlü tedbirimizi aldık. Aşağı yukarı yüzde 40’ın üzerinde bir ödenek artışı gerçekleştirdik. Bütçemizde gerekli ödeneklerimizi ayırdık. Harekât ekonomimizi etkiliyor gibi birtakım söylentiler doğrularla bağdaşmıyor" dedi.
TGRT Haber’de yayımlanan ‘Gündem Özel’ programına konuk olan Elvan, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomik boyutunu değerlendiren Elvan "Şubat ayı güven endeksi son beş yılın, hizmet sektörü güven endeksi son üç yılın, reel kesim güven endeksi son 7 yılın Şubat ayının en iyi rakamında. Şu süreçte bile kurda bir oynama olmadı. Bu ekonominin hükümete, milletimizin cumhurbaşkanımıza ve ordumuza olan güvenidir" diye konuştu. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasını engellemek için kanının son damlasına kadar mücadele edeceğini söyleyen Elvan "ABD’de birçok akademisyen ve politikacı, hatta devletin kurumu olan CIA, YPG’nin PKK’nin bir kolu olduğunu açıkça ifade etti. ABD dahil tüm gelişmiş ülkelerin terör örgütlerine silah destek, Türkiye gibi son derece güvenilir bir ülkeye yapılan ayıptır" dedi
TÜRKİYE
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