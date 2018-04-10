Bakan: Afrin'de kalacağız
Rusya'nın dünkü Afrin çıkışının ardından açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tehditler bitene kadar Afrin'de kalınacağını söyledi.
DİĞER HABERLER
Bekir Bozdağ: MİT'i tebrik ediyorum!
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan: Postal gönderelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Hatay ziyareti üzerinden yüklendi.
Başbakan: Hevesleri kursaklarında kaldı
Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair kötü senaryolar üretenlere tepki gösterdi.
Erdoğan teşvik paketini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje bazlı teşvik paketini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu Romanlarla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü Programı’na katıldı.