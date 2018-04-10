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Bakan: Afrin'de kalacağız

Bakan: Afrin'de kalacağız.29306
  • Giriş : 10.04.2018 / 12:05:00

Afrin ile ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den açıklama geldi.

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Rusya'nın dünkü Afrin çıkışının ardından açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tehditler bitene kadar Afrin'de kalınacağını söyledi.

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