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Bakan Akdağ: Erken seçim gündemde değil

Bakan Akdağ: Erken seçim gündemde değil.14064
  • Giriş : 26.04.2017 / 15:48:00

Sağlık Bakanı Akdağ, erken seçim iddialarına cevap verdi.

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Sağlık Bakanı Akdağ, katıldığı canlı yayında erken seçim iddialarına yanıt verdi. Akdağ, erken seçim ihtiyacının olmadığını ve böyle bir konunun görüşülmediğini belirtti. Bakan, Erdoğan'ın partiye üyeliği konusuna da değindi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ NTV'de Oğuz Haksever’in sorularını yanıtladı.

AK Parti’de çıkan Olağanüstü Kurultay haberleri hakkında olağan bir kongre beklendiğini söyleyen Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımız kurduğu partiye dönecek. Yolumuza devam edeceğiz. Olağan bir kongre bekleniyor. Cumhurbaşkanımız evet genel başkanlığa adayım dediğinde biz onu şerefle genel başkanlığa getireceğiz. Erken seçim ihtiyacı yok, gündemde değil. Güçlü bir iktidar var" diye konuştu.
Akdağ'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"(Uyum yasaları) Ana muhalefet partisinin tutunmaya takındığı bir tarz var. CHP bu anayasa ne söylüyorsa, uyum yasalarına katkı vermeli. Bunu engelleyeceğiz derse biz yine bu yasaları çıkarırız. Memleketin işi uzar. Bu bir yol değil zaman çok kıymetli. Uyum yasalarını geciktirmek yol değil, bize zaman lazım.

Sayın Binali Yıldırım’ın tutumu diyaloga çok uygun. Uyum yasalarını görüşmek isterlerse olumlu karşılanacaktır.
(Avrupa Birliği) Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni tek taraflı bir iş değil. İki tarafın da iyiliği için olacak bir proje. Bu bir medeniyet projesi, bunun için girmeye çalışıyoruz. Ekonomik açıdan da faydası var. Güçlenen bir Türkiye politikada bazı çevreleri biraz endişelendiriyor.

(Sağlıkta dönüşüm)Tütün mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü’nden şampiyonluk ödülü aldık. Hastalık yükünü azalttık. Sıtma, zatürreler, verem...

Tütün, obezite,hareketsizlikle mücadeleye odaklandık. Yeni denetlemeler, kuruluşlar söz konusu. Kapalı alanlarda sigara içilmesine kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Obeziteyle mücadeleye okullardan başlayacağız. Restoranlardaki kalori ölçüleri belirginleştirilecek.

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