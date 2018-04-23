Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili mesaj geldi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98'inci yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız."
SABAH
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