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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması.11096
  • Giriş : 12.07.2018 / 13:24:00
  • Güncelleme : 12.07.2018 / 13:21:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair yaptığı açıklamasında Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmasının spekülasyonlara konu edilemeyeceğini söyledi.

üAlbayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede  önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız." dedi.

"Merkez Bankasının  bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi  kabul edilmez" olduğunu da belirten Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez  Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" açıklamasında bulundu.

Albayrak açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Politikalarımız, bütçe  disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye  ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek. Yeni dönemde ekonomi  politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata  geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonu  ile bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da  artacağını göreceğiz."

TRT

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