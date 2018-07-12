Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair yaptığı açıklamasında Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve karar alma mekanizmasının spekülasyonlara konu edilemeyeceğini söyledi.
üAlbayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız." dedi.
"Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez" olduğunu da belirten Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" açıklamasında bulundu.
Albayrak açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek. Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonu ile bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz."
TRT
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