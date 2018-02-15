Bakan Albayrak'tan Rus kesimine tepki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değindi. Bakan, deniz yetki alanları ile ilgili Rum kesimine tepki gösterdi.
Bakan Albayrak "Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır. Deniz yetki alanlarımız sınırları içinde önümüzdeki dönemde daha etkili bir sismik ve sondaj faaliyeti göstermekte kararlıyız. Eğer Kıbrıs Türkleri, adanın zenginliklerinin paylaşılmasında yok sayılacaksa, Türkiye bunun sonuna kadar karşısında olacaktır" dedi
Albayrak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumunda konuştu.
Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru'nun önemli safhalarının tamamlandığını ifade eden Albayrak, projenin 45 milyar doları aşan yatırımla üretimden nihai tüketiciye kadar büyük bir değer zinciri oluşturduğunu söyledi.
Albayrak, TANAP'ın ilk test çalışmalarına geçen ay başlandığını ve temmuzdan önce hattın açılışının gerçekleştirileceğini aktardı.
TANAP'ın Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve Milli Enerji ve Maden Stratejisi açısından da önemli ve hayati bir proje olduğunu vurgulayan Albayrak, son iki yılda arz güvenliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.
SABAH
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