Facebook Twitter Rss

Bakan Albayrak'tan Rus kesimine tepki

Bakan Albayrak'tan Rus kesimine tepki.13567
  • Giriş : 15.02.2018 / 12:38:00

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Rum kesimine tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değindi. Bakan, deniz yetki alanları ile ilgili Rum kesimine tepki gösterdi.

Bakan Albayrak "Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı tüm haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır. Deniz yetki alanlarımız sınırları içinde önümüzdeki dönemde daha etkili bir sismik ve sondaj faaliyeti göstermekte kararlıyız. Eğer Kıbrıs Türkleri, adanın zenginliklerinin paylaşılmasında yok sayılacaksa, Türkiye bunun sonuna kadar karşısında olacaktır" dedi

Albayrak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru'nun önemli safhalarının tamamlandığını ifade eden Albayrak, projenin 45 milyar doları aşan yatırımla üretimden nihai tüketiciye kadar büyük bir değer zinciri oluşturduğunu söyledi.

Albayrak, TANAP'ın ilk test çalışmalarına geçen ay başlandığını ve temmuzdan önce hattın açılışının gerçekleştirileceğini aktardı.

TANAP'ın Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve Milli Enerji ve Maden Stratejisi açısından da önemli ve hayati bir proje olduğunu vurgulayan Albayrak, son iki yılda arz güvenliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

SABAH

Ünlü oyuncu Banu Alkan evleneceğini açıkladı

Başbakan: 6 anlaşma imzaladık!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri için mesaj yayınladı.

 

Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama

Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama geldi.

Sanatçılar Afrin'e destek için sınırda

Sanatçılar Afrin'e destek için sınırda

Sanatçılar Afrin operasyonuna destek sağlamak için sınıra gitti.

 

ABD'den Türkiye ziyareti öncesi açıklama

ABD'den Türkiye ziyareti öncesi açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi önemli bir açıklama yaptı.

Eski AYM Genel Sekreteri ByLock'çu çıktı

Eski AYM Genel Sekreteri ByLock'çu çıktı

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Oğuz Kaya ByLock'çu çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya