Bakan: Arabadan önce şoför sigortalanmalı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vatandaşları yakından ilgilendiren trafik sigortası üzerinde yeni bir model hazırladıklarını, hali hazırdaki düzenlemenin eksikler içerdiğini ve sistemde belirgin değişiklikler yapılacağını belirtti.
Trafik sigortası hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" dedi.
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