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Bakan: Asgari ücret yeterli değil

Bakan: Asgari ücret yeterli değil.13406
  • Giriş : 27.12.2016 / 09:34:00

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret için tarih verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret için belirlenecek son rakamın Perşembe günü açıklanacağını söyledi.

Bakan, Asgari Ücret Komisyonu'nun son toplantısı öncesi yaptığı konuşmada bin 300 TL'nin de yeterli olmadığını vurguladı.

Müezzinoğlu, Keşan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve köy muhtarlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu’nun çalışmalarını en geç Perşembe günü bitireceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz.

İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300’ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."

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