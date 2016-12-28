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Bakan: Ateşkes her an başlayabilir

Bakan: Ateşkes her an başlayabilir.13506
  • Giriş : 28.12.2016 / 14:30:00
  • Güncelleme : 28.12.2016 / 15:07:59

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye için açıklama yaptı ve ateşkesi içeren planın her an yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerinde PYD'nin bulunmasının kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin YPG ve DAEŞ'la mücadelesinin devam edeceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör örgütleri Suriye'deki ateşkesin dışında tutulacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuoğlu, Suriye'deki geçiş döneminde Beşşar Esad'ın yer almasını muhaliflerin kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri kaynakları da Suriye'de ateşkes konusunda Türkiye, İran ve Rusya'nın anlaştığını açıkladı. Dışişleri kaynakları Suriye'de ateşkesi bozanlara müeyyide uygulacağını da vurguladı.

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