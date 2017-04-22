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Bakan: Avrupa'yı biz kurtardık

Bakan: Avrupa'yı biz kurtardık.15813
  • Giriş : 22.04.2017 / 11:16:00

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa ülkelerinin göçmen politikasını eleştirdi.

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Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin göçmenlere kuack açarak Avrupa'yı kurtardığını, eğer anlaşma yapılmamış olsaydı göçmenlerin hepsinin Avrupa'ya gideceklerini vurguladı.

Bakan Çelik CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Türkiye vize serbestisi açısından herşeyi yapmıştır. Biz kağıdımız hazırladık. Mayıs'yta veeceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Terörle mücadele yasasıyla ilgili bir değişikliK yapmayız. Bizim güvenliğimiz için önemlidir.
Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse Egedeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz

Biz göçmenlere kucak açarak Avrupa'yı kurtardık. Biz eğer bu anlaşmaları yapmasaydık. Göçmenler gitseydi Avrupa'ya aşırı sağcı, ırkçı partiler bunu kullanacaklardı. Avrupa'nın demokrasisi kayacak, politikaları değişecekti.

CNN

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