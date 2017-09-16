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Bakan, Başbakan'a TEOG bilgisi verdi!

Bakan, Başbakan'a TEOG bilgisi verdi!.15285
  • Giriş : 16.09.2017 / 14:00:00

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG konusunda Başbakan'a bilgi verdi.

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Büyüyen Beşik

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırılmasını istediği TEOG konusunda Başbakan'a bilgi verdi.

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