Bakan, Başbakan'a TEOG bilgisi verdi!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırılmasını istediği TEOG konusunda Başbakan'a bilgi verdi.
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Başbakan'dan stadyum talimatı!
Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya'da inşa edilen stadyum ile ilgili talimatı verdi.
Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin
Başbakan Binali Yıldırım, bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu.
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan uyarı geldi: Lüks yaşamayın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı.