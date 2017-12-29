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Bakan, başkentray için tarih verdi

Bakan, başkentray için tarih verdi.15938
  • Giriş : 29.12.2017 / 10:50:00
  • Güncelleme : 29.12.2017 / 10:50:37

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankaralıları sevindirecek haberi verdi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren ile ilgili Ankaralıları sevindirecek haberi verdi. Bakan, Başkentrayın 2018 Şubat'ta açılacağını belirtti.

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