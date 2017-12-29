Bakan, başkentray için tarih verdi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yüksek Hızlı Tren ile ilgili Ankaralıları sevindirecek haberi verdi. Bakan, Başkentrayın 2018 Şubat'ta açılacağını belirtti.
TRT
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