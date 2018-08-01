Bakan: Bebek katillerinden hesap soracağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği hakkında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Singapur'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği ile ilgili paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, "Bebek katili PKK" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
HÜRRİYET
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