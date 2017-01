Bakan Bozdağ'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Adil Öksüz için Bakan Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.Bozdağ, FETÖ imamı Adil Öksüz'ün başkaları tarafından saklandığını, er ya da geç yakalanacağını belirtti.AHaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. CHP'nin TBMM 'deki Anayasa görüşmelerinin gizli yapılmadığı iddialarına ilişkin Bakan Bozdağ, "Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil. Genel Kurul'da oylama gizli yapıldı. Oylamanın gizliği kuralına TBMM 'de uyulmaktadır. Başkanlık divanı bunu her aşamada söylüyor. CHP bunun aksini iddia ediyor ve kendini dedektif gibi görerek çalışıyor" dedi.Bakan Bozdağ'ın açıklamasında şunları kaydetti: TBMM 'de Anayasa Değişikliği teklifine ilişkin 3 oylama yapıldı. CHP oylamanın yanlış yapıldığına dair aykırılıklar olduğunu göstermeye çalışıyor. Gizli oylama demek kabine girip perdeyi kapatmak değil. Genel Kurul'da oylama gizli yapıldı. Oylamanın gizliği kuralına TBMM 'de uyulmaktadır. Başkanlık divanı bunu her aşamada söylüyor. CHP bunun aksini iddia ediyor ve kendini dedektif gibi görerek çalışıyor. Ben milletvekilliyim ve oyumun bilinmesi istiyorum. Bekir Bozdağ olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçmesini doğru buluyorum ve oyumun evet olduğunu söylemek istiyorum.Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Meclis görüşmelerine katılma ve mecliste oy kullanma hukuka uygunlukla doğrudan alakalı bir konu. Anayasa iç tüzük çok açık, kişinin oy kullanması için genel kurulda olması şart.Milletvekilleri vekaleten oy kullanamaz. Tutuklu bir vekilin oy kullanma hakkı yoktur. Anayasaya göre mecliste olan oy kullanır.ABD'de, Fransa'da cumhurbaşkanları partili o ülkelerde kıyamet mi kopuyor? Biz demokratik sosyal bir Cumhuriyetiz. Biz İran ile Suriye ile karşılaştırılamayız. Esad'ın anayasası ile bu anayasa arasında ilişki kurmak büyük bir çarpıtmadır."OHAL'de anayasa görüşmesi yapılamaz" Bu akılalmaz bir ifade. O zaman meclisi OHAL'de olduğumuz için kapatacak mıyız? OHAL varken anayasa yapılır!Sayın Kılıçdaroğlı çok laf söylüyor ve hep desteksiz söylüyor. "15 Temmuz konrollü darbedir" lafı FETÖ'ye yardımcı olmaktır. Her şeyi hep beraber yaşadık, şehitlerimiz var, gazilerimiz var.Bu argümanı kim kullandı! Fetullah Gülen bu argümanı kullandı. Onun etrafındakiler de bunu yaymaya başladı. Kılıçdaroğlu FETÖ propogandası yapıyor. İçeride de bu görevi CHP yapıyor. Ben Kılıdaroğlu'na Adil Öksüz ile ilgili bir belge ulaştı mı? Ulaştıysa siz bunu ne yaptınız?Güneş balçıkla sıvanmaz, ne kadar iftira atarsanız atın, gerçeği örtemezsiniz.Adil Öksüz'ün başkaları tarafından saklanıldığını düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir yerde radara düşmedi. Kişisel görüşüm onu birilerinin sakladığı, kaçırmak için uygun zamanı beklediği kanaati var. Ama eninde sonunda yakalanacak.Yasama ve yürütme ayrı olsun istiyoruz. Değişiklik meclisi güçlendiriyor. 550 milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Yeni anayasa yasama teklifi yetkisini milletvekiline veriyor.Kanunların görüşülmesi sırasında milletvekilleri kendi görüşecek ve kendi adımlarını atacak. Bu da yasamayı güçlendiren bir gelişme. Şu anda bu görüşmeleri Bakanlar sevk ve idare ediyor.Hükümeti göreve getiren ve kuran sandıktır. bugün hiç kimse hükümete rağmen etkin bir denetim yapılıyor denemez.Parlamenter Sistemi değiştirip, Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiyoruz. Etkin bir Yasama denetimi olacak. Yargı bağımsızlığını da bu düzenleme güçlendiriyor. Bağımsızlığı ibaresinin dışında tarafsızlık ibareside geliyor.Sorumlu Cumhurbaşkanı Sistemine geçiliyor. Cumhurbaşkanına yargı yolu açılıyor. Çift başlı yargı sorununa son veriliyor. CHP hükümet ne karar verirse yanlıştır diyor sürekli. Milletin seçtiği temsilcileri HSYK 'ya seçilirse bunlar yanlış yapar mantığı milli iradeyi hazmedemeyenlerin yaptığı bir değerlendirmedir.Cumhurbaşkanının fesih yetkisi şu an ki anayasada var. 7 Haziran seçimlerinden sonra sayın Cumhrubaşkanı hükümet kurulamadığı için tekrar seçime gitmedi mi?(CHP'nin, Cumhurbaşkanına fesih yetkisi Atatürk'e bile verilmedi yalanı) İşte abartılı çarpıtma bu! Atatürk ve İnönü döneminde, diğer Cumhurbaşkanları döneminde, parlamentoya verilmemiş bir yetki ilk kez bu anayasayla veriliyor. Bu anayasa parlamentoyu güçlendiriyor. Bu düzenlemeden sonra Cumhurbaşkanı parlamentoyu seçime götürürse kendisi de seçime gidecek.Terör örgütleri, vardiya usulü çalışıyor. Bakıyorsunuz bir eylemi DEAŞ, sonrasındaki eylemi PKK işliyor... Baktığınızda vardiya usulü görülüyor. Terör örgütleri uluslararası güçlerin taşeronluğunu yapıyor. Tartışmasız bir konu bu.. Ortadoğu'daki planları için. Ben bunların hiçbirisinin başarılı olacağına inanmıyorum.Gaziantep'teki çatışma, izleri itibariyle bir örgütü işaret ediyor ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Elde veriler var İçişleri Bakanımızdan aldığım bilgiler var. Kamuoyu ile paylaşacaklar.. FETÖ, DEAŞ ya da PKK.. Bu örgütlerden bir tanesi..Siyasetçilerin hayatı her zaman tehlike altında olabilir. Sorumluluklarını yerine getirirken terörle mücadelede de etkin bir mücadele içindeler. Bu görevlede bulunan herkes bu yola çıkarken bu bilinçle yola çıkıyor: Herkes milleti ve devleti için elinden geleni yapıyor.Karlov suikastı siyasi bir suikast ve suikastçı teröristin FETÖ ile irtibatlı olduğu ortada. FETÖ bağlantısının somut delilleri var.Biz bu dönemde oyalandığımızı düşünüyoruz. Nasıl oyaladıkları da ortada. Umuyoruz ki Trump dönemi ile Türkiye - Amerika ilişkileri güçlenecek.Burada rakam veremiyoruz. Şu anda yurt dışında kaç kişi var bunu net olarak söyleyemiyoruz. Vatandaşlıktan çıkarılması firari FETÖ'cülerin iadesini zorlaştırabilir. Vatandaşlıktan çıkarılmış olmaları onların suçlarını ortadan kaldırmıyor. Türkiye'de bu cezaların uygulanması da ortadan kalkmıyor. Bunların altını çizmek istiyorum. Türkiye aleyhine suç işleyen kişileri cezalandırma bağımsız Türk yargısının görevidir.