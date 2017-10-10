Facebook Twitter Rss

Bakan Bozdağ'dan Avrupa'ya sert tepki!

Bakan Bozdağ'dan Avrupa'ya sert tepki!.9621
  • Giriş : 10.10.2017 / 12:41:00

Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne sert tepki gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne sert tepki gösterdi ve kararın AB değerlerinin AKPM'ce inkarı olduğunu belirtti.

Bozdağ:" AB değerlerinin AKPM'ce inkarıdır. Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir". "Bu kararından dolayı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ni şiddetle kınıyorum. Bu, insan hakları, demokrasi ve hukuka değil teröre destektir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince (AKPM) Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, FETÖ üyeliğinden yargılanan, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a verilmesini kınayarak, "Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir." değerlendirmesinde bulundu. Bozdağ, Twitter hesabından, AKPM'nin Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nü, FETÖ üyeliğinden yargılanan, eski YARSAV Başkanı Arslan'a vermesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ödülün Arslan'a verilmesinin son derece yanlış ve kabul edilemez olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti: "Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünün koruyucusu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu kararı, AB değerlerinin AKPM'ce inkarıdır. Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Bu kararından dolayı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisini şiddetle kınıyorum. Bu, insan hakları, demokrasi ve hukuka değil teröre destektir."

TÜRKİYE

Gökçek açıkladı! 200 bin TL verilecek!

MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan Irak'a gidiyor!

Başbakan Irak'a gidiyor!

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!

MEB Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başbakan'dan ABD'ye sert sözler!

Başbakan'dan ABD'ye sert sözler!

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı.

Gökçek açıkladı! 200 bin TL verilecek!

Gökçek açıkladı! 200 bin TL verilecek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter'dan açıklama yaptı.

 

Erdoğan toplantıyı iptal etti

Erdoğan toplantıyı iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıyı iptal etti.

Vize krizine CHP'den açıklama geldi

Vize krizine CHP'den açıklama geldi

CHP'den Amerika ile Türkiye arasında yaşanan kriz hakkında açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya