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Bakan Bozdağ'dan Gülen flaş açıklaması

Bakan Bozdağ'dan Gülen flaş açıklaması.18780
  • Giriş : 14.02.2017 / 12:21:00
  • Güncelleme : 14.02.2017 / 12:20:25

Adalet Bakanı Bozdağ, Fethullah Gülen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, darbe girişimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden ısrarla iadesi istenen Gülen ile ilgili yeni gelişmelerin olabileceğini belirtti.

 AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını  yanıtladı. Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile  getiren Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığını ve yeni adalet  bakanının da atandığını söyledi. Yeni dönemde olumlu gelişmelerin olabileceğini  ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze  görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer  FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni  bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin  olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de  gönderdik. Esasında dosyada bizim açımızdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü  aramızda anlaşma gereği terörist Gülen'in geçici tutuklanmasının sağlanıp,  Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil  var dosyada. Yani bir delil eksikliği söz konusu değil."

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