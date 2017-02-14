Bakan Bozdağ'dan Gülen flaş açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, darbe girişimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden ısrarla iadesi istenen Gülen ile ilgili yeni gelişmelerin olabileceğini belirtti.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığını ve yeni adalet bakanının da atandığını söyledi. Yeni dönemde olumlu gelişmelerin olabileceğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik. Esasında dosyada bizim açımızdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü aramızda anlaşma gereği terörist Gülen'in geçici tutuklanmasının sağlanıp, Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil var dosyada. Yani bir delil eksikliği söz konusu değil."
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