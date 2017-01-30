Bakan Bozdağ: Trump döneminden umutluyum
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminden umutlu olduğunu ifade etti. Televizyon programında açıklamalarda buluunan Bozdağ, Adil Öksüz'ün ise Türkiye'de saklandığını düşündüğünü belirtti.
Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kanal 24'te yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Yunanistan'ın bu kararından sonra biz iade talebimizi tekrarladık. Yunanistan Türkiye'nin iade taleplerine pozitif bir yaklaşım içinde bulunmadı. Yunanistan'ın yaptığı Türkiye karşıtlarını himaye etmektir. Biz yargılanan isimleri istiyoruz. Batı Türk milletine ihanet edenleri baş tacı yapıyor. Yunanistan söylemde iyi ama icraat yok. Bugüne kadar 50 kişi istedik ama birini bile vermedi. Yunanistan mahkemesinin verdiği karar böyle büyük bir suçu işleyenlerin yargılanmasını engellemiştir.
Merkel ziyareti
Merkel'den teröristlerin iade edilmesini isteyeceğiz. Demokrasiye inanıyorlarsa Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmeleri gerekir. Merkel'in Almanya'sı FETÖ'yü de koruyor, PKK'yı da koruyor, DHKP-C'yi de koruyor. Bu batının bunları korumasının tek sebebi var, Türkiye'yi zayıflatmak. Çok net bir şekilde bunları koruyup himaye ediyorlar.
"Yeni dosyaları Trump yönetimine ilettik"
Trump göreve gelince yeni dosyaları ilettik. İade konusunda Trump'lı dönemden umutluyum. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz.
"Adil Öksüz'ün yurt içinde saklandığını düşünüyorum"
Darbede en aktif isim Adil Öksüz. Benim kanaatim, yurt içinde bir yerlerde saklandığı yönünde.
Yenişafak
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