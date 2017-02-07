Facebook Twitter Rss

Bakan Canikli'den varlık fonu açıklaması

Bakan Canikli'den varlık fonu açıklaması.15853
  • Giriş : 07.02.2017 / 14:55:00

Başbakan Yardımcısı Canikli, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ziraat Bankası, Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul gibi birçok dev kuruluşun devredildiği Türkiye Varlık Fonu ile ilgili Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den açıklama geldi. Canikli, kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de olmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin bazı paylaşımlarda bulundu.

Canikli, "Türkiye Varlık Fonu, kamu varlıklarının satışı veya özelleştirilmesi projesi değildir. Kamu varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle kredi temin edilmesi projesi de değildir. Türkiye Varlık Fonuna devredilen bir varlığı, Halk Bankası'nın yüzde 51,11'lik hissesini düşünelim. Bu hissenin bir piyasa değeri vardır. Bu bir varlık ve iktisadi kıymettir. Bu hisse Hazine'nin elinde donuk bir değer olarak yatıyor. Hâlbuki bu hisseler satılmadan, rehin veya teminata verilmeden, Türkiye Varlık Fonu tüzelkişiliği bünyesinde kredibıl bir alan oluşturularak milyarlarca dolar likit kaynak, rantabl ve kalıcı yatırımların uzun vadeli ve ucuz finansman ihtiyacı için kullanılabilir. Bu yolla 10-20-30 yıl vadeli çok büyük finansman imkanları oluşturulacaktır. Bu imkanlar, ciddi kaynak gerektiren savunma sanayi ürünleri yatırımları başta olmak üzere, uzayla ilgili yatırımlar, dönüşüm projeleri, Kanal İstanbul gibi mega projeler, otoyollar ve şehir hastaneleri gibi altyapı projeleri ve yüksek teknoloji içeren projelerin finansmanında kullanılacaktır. Bu projeler orta ve uzun vadede kendisini amorti eden ve geri dönüşü olan, kaynak üreten projelerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Çağla Şikel: Alişan'ı erkek olarak görmüyorum

Doğu Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakan: 3 denetim aşaması var

Bakan: 3 denetim aşaması var

Maliye Bakanı Ağbal, aktıldığı programda ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Dolarda düşüş sürüyor

Dolarda düşüş sürüyor

Rekor seviyelere yükselen dolar fiyatları nihayet düşüşe geçti.

 

ÖTV ve KDV Nisan'a kadar sıfırlandı

ÖTV ve KDV Nisan'a kadar sıfırlandı

Bakanlar Kurulu, vatandaşları sevindirecek bir karar aldı.

Yıllık enflasyon rakamı açıklandı

Yıllık enflasyon rakamı açıklandı

2017 yılının ilk enflasyon rakamı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

 

Emekli promosyonunda flaş gelişme!

Emekli promosyonunda flaş gelişme!

Promosyon için Ziraat Bankası'ndan sonra İş Bankası ile de anlaşma sağlandı.

Bakan'dan 112 bin kişiye iş müjdesi geldi

Bakan'dan 112 bin kişiye iş müjdesi geldi

Vatandaşları sevindirecek haber Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya