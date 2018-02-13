Bakan Çavuşoğlu, AB temsilcisiyle görüştü
Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'e ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği görüşmelerde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, Kuveyt temasları kapsamında yarın “Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı”na katılacak. Çavuşoğlu’nun yanı sıra toplantıda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekonomi Bakanlığından yetkililer ile özel sektörden temsilciler de yer alacak.
TRT
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