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Bakan Çavuşoğlu: Afrin'i Afrinliler yönetmeli!

Bakan Çavuşoğlu: Afrin'i Afrinliler yönetmeli!.16529
  • Giriş : 22.03.2018 / 10:24:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'i Afrinlilerin yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz.Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız. Kötü muamele ve yağmalara karşıyız. Bu iddialar da inceleniyor"dedi

TRT

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