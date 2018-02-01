Bakan Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunu eleştiren Fransa ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gazetecilere konuştu. Soçi’deki Suriye zirvesi hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Sonuç bildirgesinde garantör ülkelerden birisi olarak isteklerimizi buraya koyduk. BM’nin 2254 nolu kararına ve Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Astana ve Soçi’nin Cenevre’ye entegre edilmesi gerekiyor ve [bu bildirgede] entegre edilmiştir. Cenevre’yi yeniden canlandırmamız gerekiyor. Rejimin gerçek anlamda müzakerelere başlaması gerekiyor.”
Çavuşoğlu, Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’ın Soçi’ye katılması hakkında “Rusya’dan izahat istedik. Bize verilen listede bu teröristin ismi yok. Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede böyle şov yapamaması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Afrin Operasyonu'yla ilgili eleştirilere de cevap verdi:
"Maalesef bu Avrupalıların ikiyüzlülüğü var. Yüz yüze konuşurken destek mesajları veriyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez."
TRT
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