Facebook Twitter Rss

Bakan Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez

Bakan Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez.16529
  • Giriş : 01.02.2018 / 11:50:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunu eleştiren Fransa ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gazetecilere konuştu. Soçi’deki Suriye zirvesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sonuç bildirgesinde garantör ülkelerden birisi olarak isteklerimizi buraya koyduk. BM’nin 2254 nolu kararına ve Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Astana ve Soçi’nin Cenevre’ye entegre edilmesi gerekiyor ve [bu bildirgede] entegre edilmiştir. Cenevre’yi yeniden canlandırmamız gerekiyor. Rejimin gerçek anlamda müzakerelere başlaması gerekiyor.”

Çavuşoğlu, Reyhanlı katliamı sanığı Mihraç Ural’ın Soçi’ye katılması hakkında “Rusya’dan izahat istedik. Bize verilen listede bu teröristin ismi yok. Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Bir teröristin bizimle işbirliği yapan bir ülkede böyle şov yapamaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Afrin Operasyonu'yla ilgili eleştirilere de cevap verdi:

"Maalesef bu Avrupalıların ikiyüzlülüğü var. Yüz yüze konuşurken destek mesajları veriyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez."

TRT

Erdoğan ve eşi canlı yayında açıkladı

Dışişleri Bakanı: Rusya'dan iadesini istedik

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu, il başkanlarını topladı

Kılıçdaroğlu, il başkanlarını topladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarını topladı.

Erdoğan: Akşama sayı daha da artacak

Erdoğan: Akşama sayı daha da artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu hakkında açıklama yaptı.

 

Bahçeli: Afrin milli bir mecburiyettir

Bahçeli: Afrin milli bir mecburiyettir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Tillerson'la görüştü

Çavuşoğlu, Tillerson'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rex Tillerson'la görüştü.

 

Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Hükümetten CHP'ye Afrin tepkisi

Hükümetten CHP'ye Afrin tepkisi

AK Parti hükümetinden Afrin konusunda CHP'ye tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya