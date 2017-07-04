Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de süren Kıbrıs Konferansı ile ilgili bilgi verdi ve Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirtti. Çavuşoğlu, bazı belgelerin sızdırılmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük" dedi.
TRT
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