Bakan: CHP hiçbir merciye başvuramaz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Değişikliği referandumu sonrası Danıştay'a başvuran CHP hakkında açıklama yaptı ve Danıştay ve AYM dahil hiçbir merciye YSK kararları hakkında başvurulamayacağını belirtti.
Bozdağ, "YSK'nın kararları aleyhine Danıştay ve AYM dahil hiçbir merciye başvurulamaz" dedi. CHP, usülsüzler nedeniyle YSK'nın referandum kararının açıklamaması için Danıştay'a başvurmuştu.
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