Bakan: Cumhurbaşkanı'na yakışır konuşmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte yaptığı basın açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında açıklama yaptı.
NATO Genel Sekreteri ile gazetecilerin karşısına geçen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris'ten gelen açıklamalara "Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron'un açıklamaları yalanlandı" sözleriyle yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirveye katılmak istedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve Stoltenberg'e desteğin süreceğini belirterek başladığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"NATO'dan terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz. Çifte standart ve ayrımcılığa karşıyız. Terör örgütlerinin hepsine karşı kollektif anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer müttefiklerin de bu çizgiye gelmesini arzu ediyoruz. NATO da Türkiye'nin beklentilerini karşılamalıdır."
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, sözlerine "Ankara'ya yedinci gelişim, bu kadar çok ziyaret ettiğim başka bir ülke olmadı" diyerek başladı.
"Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. DAEŞ'le mücadele için NATO uçakları Konya'dan havalanıyor. Afganistan'da da Türkiye önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye'deki batarya konuşlanmamızı genişlettik.
Başka hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır. Türkiye, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Bugün NATO'nun Temmuz ayında Brüksel'de yapılacak zirvesini ele aldık. Çavuşoğlu, Afrin harekatın konusunda beni bilgilendirdi."
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi: "Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron'un açıklamaları yalanlandı. Üçlü zirve öncesi Ankara'ya gelmek istediğini sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Rusya ve İran arandı, İran ise üçlü toplantının ardından Fransa'yla da görüşürüz dedi. Davet edilmeyince gelmedi. Bunu paylaşmak istemezdik.. Türkiye-Rusya ilişkileri Macron'un koparabileceği kadar zayıf değildir."
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