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Bakan'dan 100 bin gence iş müjdesi!

Bakan'dan 100 bin gence iş müjdesi!.13369
  • Giriş : 14.06.2018 / 12:07:00

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gençleri sevindirecek haberi verdi.

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Sepet Beşik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin gence yazın iş imkanı sağlanacağını, bu sene itibariyle kalan dönemde yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun açıklamasından notlar;

* (100 bin gence iş imkanı başvuruları) Bu konuyla alakalı İş Kur kurumlarımızın il müdürlüklerinde talepleri toplamaya başlıyoruz. Kendi okuduğu üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız. Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak. Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.

* Kupon yöntemimiz var. Gençlerimiz mevcut niteliklerini artırarak eksik gördükleri alanlarda gençlerimizin uygun gördüğü zamanlarda eğitim alma imkanını sağlayacağımız 10 bin TL'lik kupon sunacağız.

* İl Müdürlüklerimizde alacağız. Çocuk evleri,sosyal donatı alanları, bilgi evleri,Orman Bölge Müdürlüklerimiz, Tarım İl Müdürlüklerimizde ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek ilanlarımızı çıkacağız. 

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