Bakan'dan 100 bin gence iş müjdesi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin gence yazın iş imkanı sağlanacağını, bu sene itibariyle kalan dönemde yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi.
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun açıklamasından notlar;
* (100 bin gence iş imkanı başvuruları) Bu konuyla alakalı İş Kur kurumlarımızın il müdürlüklerinde talepleri toplamaya başlıyoruz. Kendi okuduğu üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız. Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak. Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.
* Kupon yöntemimiz var. Gençlerimiz mevcut niteliklerini artırarak eksik gördükleri alanlarda gençlerimizin uygun gördüğü zamanlarda eğitim alma imkanını sağlayacağımız 10 bin TL'lik kupon sunacağız.
* İl Müdürlüklerimizde alacağız. Çocuk evleri,sosyal donatı alanları, bilgi evleri,Orman Bölge Müdürlüklerimiz, Tarım İl Müdürlüklerimizde ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek ilanlarımızı çıkacağız.
HÜRRİYET
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