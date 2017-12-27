Bakan'dan 4 dolarlık et cevabı!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın 4 dolara et önerisine yönelik yaptığı açıklamasında önemli olanın üreticinin maliyetinin yansıması olduğunu belirtti.
Fakıbaba, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım. 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil. Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır.
Hep üreticinin yanında olduk. Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız"
HABERTURK
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