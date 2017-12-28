Bakan'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan 4 dolarlık et ile ilgili yaptığı açıklamasında Sudan'dan böyle bir teklif gelmediğini belirtti.
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