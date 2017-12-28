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Bakan'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi

Bakan'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi.28269
  • Giriş : 28.12.2017 / 16:11:00

Gıda Bakanı Fakıbaba'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan 4 dolarlık et ile ilgili yaptığı açıklamasında Sudan'dan böyle bir teklif gelmediğini belirtti.

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