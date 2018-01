Bakan'dan ABD'ye sert uyarı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD hükümetini Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üzerinden eleştirdi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a “Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson’ın kendisini YPG’den aldığı ‘yanlış’ bilgiye dayanarak “Türkiye’ye roket atılmadığını” savunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, Tillerson’a “Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın” cevabını verdi.Türkiye, Suriye ’nin Afrin bölgesinde terör hedeflerini kalıcı olarak bertaraf etmek amacıyla düzenlediği operasyonun arka planında çok kararlı bir diplomasi ve bilgilendirme trafiği de yürüttü. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir, Bağdat’ta çok önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na operasyonun en sıcak anlarında operasyonun tüm arka planını sordu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çavuşoğlu’na, Afrin’deki YPG mevzilerinden atılan roket ve yapılan saldırılarla ilgili, “Mevlüt ne oluyor! Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, Türkiye’ye roket filan atmamışlar” deyince Çavuşoğlu, “Arkadaşlarınız o bilgiyi kimden alıyor bilemeyiz fakat biz yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, kendi arkadaşlarımızın bilgilerini dikkate alırız. Sen de bilgi kaynaklarını check et. Onların ağzıyla bizimle konuşmayın” yanıtını verdi. ABD, Türkiye’nin kendini savunma amaçlı haklı operasyonuyla ilgili tutarlı bir argüman ortaya koyamadığı gibi YPG’nin ABD’ye tehditleri, görüşmelerde açık şekilde ortaya çıktı.Bakan Çavuşoğlu, operasyon öncesini şu sözlerle anlattı: “Taciz ateşleri sıklaşınca kararlılığımızı ortaya koyduk. Rusya’yla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanı’mız ve MİT Müsteşarı’mız devreye girdi. ‘Biz buraya operasyon başlatacağız’ diye Tillerson’a söyledim. Genelkurmay ve Dışişleri olarak P5 ülkelerinin askeri ataşelerine, farklı ülkelerin misyonlarına bilgi verdik. Astana anlaşmasına göre rejimin garantörü olan ülkelere Rusya ve İran’a da bilgilendirmede bulunduk. Yaptığımız uluslararası hukuka uygundur; ‘BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine uygun bir şekilde meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz’ diye bildirimde bulunduk. ABD gibi bir müttefikten beklentimiz bizim yanımızda olmasıdır. Terör örgütünün yanında olmamasıdır.”Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin geleceğine ilişkin olarak, “Halkımızın hissiyatını ve taleplerini görüyorsunuz. Bu hissiyatı Tillerson’a da aktardım. İlişkilerin geleceği ABD’nin bundan sonra atacağı adımlara bağlı. Ben hangi adımı atmam gerekiyorsa atmak zorundayım. Atmazsam yarın benim geleceğim ülke olarak tehlikeye düşer. Bu konuda kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz! Korkuyla ve tehditle yaşamayız” dedi.TRT