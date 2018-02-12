Bakan'dan ABD'ye: Ya düzelecek ya bozulacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili konuştu ve ABD'den beklentilerin net olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, ABD'nin Münbiç'te için gereğini yapmazsa Türkiye'nin harekete geçeceğini belirtti.
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın açılış oturumunun ardından Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey ve Ruanda Dışişleri, İş Birliği ve Doğu Afrika Topluluğundan sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe ile ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın önümüzdeki perşembe günü Ankara'ya yapacağı ziyareti değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Bizim ABD'den beklentimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin tesis edilmesi gereriyor. Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. ABD Münbiç için gereğini yapmazsa, biz yapacağız."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD güçleri, YPG ile işbirliğini devam ettirmek için bir bahane olarak cepler halindeki DAEŞ'lilara dokunmuyorlar" dedi.
NTV
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