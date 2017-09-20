Bakan'dan açıklama: Damdan düşmüş gibiyiz
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılmaya hazırlanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz"dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber'de eğitim gündemine ilişkin konuşuyor. TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili konuşan Bakan Yılmaz'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz. 25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu? Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.
2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar. Refahınız artmış, ömrünüz artmış. Peki, niçin bu değişiklik? Hedefimiz büyük. Daha iyi gideceğiz. Nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilim adamına sahip olmak lazım. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar dolar. Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin. Bu yıl sınavı yapmıyoruz. Yerine ne gelecek?
BU SENE TEOG SINAVI OLMAYACAK
Şimdi bu kesin bu sene TEOG sınavı olmayacak. Peki yerine ne nasıl bir sistem gelecek?
TRT
DİĞER HABERLER
Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kazada 41 kişi yaralandı.
Bylock listesine 31 bin kişi girdi
EGM, FETÖ'nün iletişim sistemi ByLock'un listesine 31 bin kişinin daha girdiğini belirledi.
Altan Kardeşler tutuklu kalacak
Mehmet ve Ahmet Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutukluluklar
Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü.
Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu
Hatay'da 200 polisle dev bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı.