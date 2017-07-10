Bakan'dan Avusturalya açıklaması geldi!
Türkiye'yi sallayan iddialaran yalanlama geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekçi, 15 Temmuz'da Avusturalya'ya gitmek ve etkinlik düzenlemek için bir talepte bulunulmadığını söyledi.
"Bugün sabah saatlerinde bazı yerli ve yabancı basın kuruluşlarında Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz 2017 tarihinde Avusturya’da yapılacak bir etkinlik için Avusturya’ya girişine izin verilmediği yönünde haberler yer aldığı görülmüştür.
Basına konu olduğu şekliyle Sayın Zeybekci veya Bakanlığımız tarafından Avusturya’da 15 Temmuz 2017 tarihinde herhangi bir etkinlik düzenlemesi talebi olmamıştır.
HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNULMADI
Öte yandan, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Avusturya ile Ticari ve Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Avusturya Dışişleri ve Ekonomik İşler Bakanları ile yakın gelecekte görüşmeler gerçekleştirilmesi yönünde programımız olmakla birlikte, bu konu muhataplarımız nezdinde talep haline dönüştürülmemiştir. Karşılıklı görüşme talep edilmesi halinde ise bunun sorun teşkil edeceği, en basit nezaket kuralları gereğince akla dahi gelmemektedir.
Diğer taraftan, Sayın Bakanımızın Avusturya veya dünyanın herhangi bir yerindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmesi için kimseden izin alması gibi bir durum da asla söz konusu değildir."
GERİLİM VE ÇATIŞMADAN YANA DEĞİLİZ
AK Parti Sözcüsü mahir Ünal ise konuyla alakalı bir soruya şu cevabı verdi: Türkiye dış politikasında hiçbir zaman gerilimden ve çatışmadan yana değildir. Türkiye her zaman diyalog ve diplomasiden yana olmuştur. Türkiye’nin vatandaşlarıyla buluşmasının engellenmesi kabul edilebilir değildir.,
HÜRRİYET
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