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Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması.13341
  • Giriş : 09.05.2018 / 09:42:00
  • Güncelleme : 09.05.2018 / 11:43:01

Milli Savunma Bakanı Canikli'den bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğini ve böyle bir çalışma olmadığını belirtti.

AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil” dedi.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, gazetecilerin, “İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?” sorusuna ise “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok” yanıtını verdi.

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