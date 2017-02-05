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Bakan'dan çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası!

Bakan'dan çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası!.13451
  • Giriş : 05.02.2017 / 17:30:00

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı programda referandum sürecine ilişkin bilgi verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yaptığı sert eleştirilere yanıt veren Işık, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Eğer bir partinin bir  başka partiyle ittifak yapma ihtiyacı varsa bunu seçimden önce o partinin seçmeni  bilsin. İşte bu sistem onu da getirmiş oluyor. Aslında daha şeffaf, daha açık,  her şeyin halkın gözünün önünde daha net olarak cereyan ettiği bir teklif  getiriyoruz." dedi.

AK Parti Gebze Gençlik Kolları üyeleriyle ilçedeki bir otelde bir  araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, temsilde adalet ve yönetimde  istikrarın demokrasilerin en önemli iki temel noktası olduğunu vurgulayarak,  demokrasilerin bu iki unsurdan birinin diğerine feda edilmemesini çok  önemsediklerini kaydetti.

Işık, Türkiye'nin uzun yıllar yönetimde istikrar sağlanması için  temsilde adaleti bir kenara bıraktığına dikkati çekerek, yüzde 10 barajının  olduğu bir ülkede "Temsilde adalet tam sağlanıyor." demenin ancak konjonktürel  olabileceğini ifade etti.

Işık, hem temsilde adalet hem de yönetimde istikrarı sağlamanın  yolunun hükumeti sandıkta doğrudan seçmekten geçtiğini dile getirerek, "Eğer biz  'temsilde adaleti sağlayacağız' diye yönetimde istikrarı bir kenara koyarsak o  zaman da demokrasi dışı güçlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. İki temel unsuru  aynı anda hayat geçirmenin bize göre en doğru yolu yönetim sistemini yani hükumet  şeklinin değiştirmek ve Türkiye'ye özgü cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek." diye  konuştu.

Türkiye'nin geçmişte çok kritik süreçler yaşadığını vurgulayan Işık,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekili borsasının kurulduğu dönemleri biliyoruz. Güneş Motel  dönemlerini biliyoruz. Halbuki bunun yerine ülkeyi kim yönetecek, bunu doğrudan  sandıkta belirlesek ve bir daha yok gensoruydu, güvenoyuydu gibi gereksiz  tartışmalara girmesek daha iyi olmaz mı? Zaten artık herkes sahaya çıktığı zaman  AK Parti'nin genel başkanı kim, CHP'nin genel başkanı kim, MHP'nin genel başkanı  kim bunları biliyor değil mi? Vatandaş güvendiğine versin. Hiçbir parti yüzde 50  çoğunluğa ulaşamıyorsa o zaman partiler milletin gözü önünde kendi kendisine  uzlaşsınlar. Düşünün, bir parti birinci turda yüzde 50'ye ulaşamayacak gibi  görünüyor. O zaman milletin gözünün önünde çıksın desin ki, 'Ben şu partiyle  seçim ittifakı yapacağım.' Bu milleti için daha iyi değil mi? Seçimden önce kimin  kimle ittifak yapacağını açıklaması demokratik teamüller açısından daha doğru  değil mi? 1999 seçimlerinden hemen sonra DSP birinci parti, MHP ikinci parti,  Fazilet üçüncü parti, Anavatan ve Doğruyol da dört ve beşinci partiydi. Seçimden  önce 'DSP, MHP, ANAP hükumeti kurulacak.' denseydi acaba tablo aynı çıkar mıydı?  Eğer bir partinin bir başka partiyle ittifak yapma ihtiyacı varsa bunu seçimden  önce o partinin seçmeni bilsin. İşte bu sistem onu da getirmiş oluyor. Aslında  daha şeffaf, daha açık, her şeyin halkın gözünün önünde daha net olarak cereyan  ettiği bir teklif getiriyoruz."

"BAKALIM BU 2 AY NİKAHI DA YASAKLAYACAKLAR MI?"

Bakan Işık, CHP'nin her şeye "zinhar hayır" dediğini belirterek,  "Onlar her şeye 'Hayır' dedikleri için şimdi buna da 'Hayır' dememeleri  beklenemezdi zaten. Bakalım bu 2 ay nikahı yasaklayacaklar mı, 'Evet' deme  zorunlulukları olduğu için." ifadelerini kullandı.

"Bir gemiyi iki kaptan batırır. İki kaptan olursa o gemi batar. Peki  Cumhuriyet Halk Partisi bunu bilmiyor mu? O sebebiyet verdikleri 367 saçmalığının  böyle bir sonuç doğurduğunu Cumhuriyet Halk Partisi bilmiyor mu? Biliyor. Peki  neden o zaman alternatif bir öneri getirmediniz?" diye soran Işık, "Bizim Anayasa  değişiklik paketine alternatif Cumhuriyet Halk Partisinin parlamenter sistemi  güçlendirmeyi esas alan bir alternatif önerisini siz duydunuz mu? Bu nasıl  muhalefet ya? Muhalefet haftada bir meclis grup toplantısında nutuk atmak mı?  Demokrasilerde iktidar bir çalışırsa muhalefetin iki çalışması lazım ki iktidarın  eksiğini kusurunu, hatasını halka gösterebilsin ama iktidar 10 çalışıyor maalesef  özellikle Cumhuriyet Halk Partisi 1 çalışmıyor. Bu Türkiye'nin en önemli meselesi  siz bununla ilgili alternatif getirmeyeceksiniz de ne getireceksiniz?"  değerlendirmesinde bulundu.

Işık, referandum kabul edilirse sadece Türkiye'de değil Cumhuriyet  Halk Partisinde de değişimin hızlanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"2010 referandumu biliyorsunuz Sayın Baykal'ın genel başkanlığı  kaybetmesine sebep olmuştu, muhtemelen bu referandumda da Kılıçdaroğlu'nun  koltuğunu kaybetmesine neden olabilir. Niye? Halkımız bu halk oylamasında anayasa  değişikliği paketine 'Evet' derse Türkiye'de ülkeyi yönetmek için yüzde 50 oy  şartı var. Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle yüzde 50 oy alabilir mi? Kendini  değiştirmeden, dönüştürmeden, halkın değerlerine samimiyetle sahip çıktığını  ortaya koymadan Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 50'ye ulaşabilir mi? Kategorik  olarak hiçbir parti Türkiye'de yüzde 50'ye ulaşır, ulaşamaz tartışmasına girmem  ama Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak eğer Türkiye'de iktidar  olmak isterse milletin değerlerine samimiyetle sahip olduğunu ve bu değerleri  taşıdığını halka inandırmak zorunda. Bu CHP için kolay birşey mi? Değil. O zaman  CHP anlayışındaki hiç kimsenin Türkiye'de bir daha hükumet etme, iktidara gelme  imkanı ortadan kalkıyor. Onun için bu kadar rejim tartışmasına olayı  sürüklemelerinin temel sebebi bu."

"KİM DİKTATÖRLÜĞE HEVESLENDİYSE HALK SANDIKTA GEREĞİNİ YAPTI"

Türk halkının tarihin hiçbir döneminde diktatörlere prim vermediğini  vurgulayan Işık, "Kim diktatörlüğe heveslendiyse halk sandıkta gereğini yaptı.  Askeri dönemlerden sonraki seçimlerin sonuçlarına bakın, diktatörlük hevesi  içindekilerin hepsinin hevesi kursağında kalmıştır. Onun için bu halka  güvenmeyenler Türkiye'nin diktatörleşeceğini söyleyebilir." dedi.

Bakan Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Recep Tayyip Erdoğan onlar gibi düşünmediği için bu suçlamayı  yöneltiyorlar ama bu suçlama sadece Recep Tayyip Erdoğan'a mı yöneltildi? Hayır.  Tarihte milletin değerlerine bağlı, milletin sorunlarına odaklanan bütün siyasi  parti liderlerine aynı suçlama, aynı itham yapılmıştır. Onun için bu noktadaki  kampanyalara itibar etmeyin. Aynı şeyi merhum Menderes'e yaptılar, merhum  Demirel'e yaptılar, merhum Özal'a yaptılar. Merhum Erbakan'a farklı dozda  yaptılar. Niye? Onlar gibi düşünmüyor, olaylara onlar gibi yaklaşmıyordu.  Bunların bu yaygaralarına da pabuç bırakacak değiliz. Bu sistem Türkiye'de hem  demokrasiyi güçlendirecek hem de yönetimdeki istikrarı teminat altına alacak.  Onun için önümüzdeki iki ay son derece önemli, son derece kritik."

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