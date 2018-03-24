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Bakan'dan Çiftlik Bank açıklaması

Bakan'dan Çiftlik Bank açıklaması.13152
  • Giriş : 24.03.2018 / 10:23:00

Çiftlik Bank ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, vatandaşları uyanık olmaları konusunda uyardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftlik Bank konusunda Bakanlığımızın savcılığa müşteki olarak dilekçesi var. Bu da önemli. Bu konu hukukun vereceği bir karar. Ona ben bir şey diyemem ama ben şunu derim. Bütün vatandaşların uyanık olması lazım." dedi.

Bakan Fakıbaba, bazı ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde, Ünzile Dağdelen'in "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı destekle kurduğu istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

Fakıbaba, bir basın mensubunun, "Kadın ve genç çiftçilere olan destekler devam edecek mi? Yeni projeler var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, desteklerin artarak süreceğini söyledi.

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